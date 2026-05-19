ペットボトルも立てて入る…縦型のクーラーボックスで注目の2商品少年野球の現場では、子どもの弁当や補食を持ち運ぶ「クーラーボックス」事情にも、ここ数年で大きな変化が起きている。これまでは4〜5L（リットル）前後の横型タイプが定番だったが、近年の猛暑・酷暑の影響で様変わり。凍らせたペットボトルや冷たい麺類を入れるスープジャー、ゼリー飲料や保冷剤など、“高さ”のあるものを多く持ち運ぶ機会が増えたことで、「