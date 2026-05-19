「関メディ」がスポーツビジョントレーナーの野口信吾さんを招聘投げる、打つ、守るなど、野球において「眼」の力は重要な要素の一つだ。視覚で得た情報を脳で理解し、プレーに繋げることが技術に繋がっていく。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」は、スポーツビジョントレーナーの野口信吾さんを今月、招聘した。“眼のスペシャリスト”を招いた理由を、井戸伸年総監督は「数値だけでは技術に繋がらない部分もたく