インスタグラムで発表ヤンキースなどで活躍したジオ・ウルシェラ内野手が18日（日本時間19日）、自身のインスタグラムで引退を発表した。34歳のウルシェラは2019年にヤンキースで132試合に出場して21本塁打と活躍。2021年にも14本塁打をマークした。2022年にはツインズで自己最多144試合に出場して13本塁打。2023年はエンゼルスで大谷らとも共闘。6月に怪我で離脱したものの、打率.299と打線を引っ張った。昨年はアスレチッ