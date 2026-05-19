“噂のシエンタ”が東京に！ 待望の「7人乗り」キットも新登場2026年5月9日・10日の2日間、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。静岡県の焼津市を拠点とする車中泊キットブランド「YURT（ユルト）」のブースでは、トヨタ「シエンタ」向けの車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」を紹介していました。“ユルト”というブランド名は、遊