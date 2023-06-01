その後にドル円は、１５８円台後半での推移となっている。ＮＹ時間に入って一旦１５８．６５円付近まで伸び悩んでいたものの底堅さを堅持している。 本日はイラン情勢を巡って情報が錯そうしており、朝方は、米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案していると伝わったことでドルは戻り売りに押されていた。交渉が最終合意に至るまでの間、制裁を停止することを米国側が受け入れたと伝わっている。 しかしその後に