韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「모태미녀（モテミニョ）」の意味は？「모태미녀（モテミニョ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、美しさを表す韓国語です。「모태미녀（モテミニョ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果た