お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が17日に放送されたテレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（後10・00）に出演。19歳の頃に経験していた意外なアルバイトについて明かした。今回はお笑いコンビ「タカアンドトシ」のタカの50歳誕生日を祝した「バースデー記念!タカ＆脇田が芸能界最強ダブルスを目指し7番勝負!」企画が放送され、「マリオテニス」をプレーした。3試合目の対戦相手として