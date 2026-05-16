ボクシングの元世界３階級王者・長谷川穂積氏が１６日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。引退のきっかけについて明かした。長谷川氏は「引退のきっかけは、いろいろあるんですけど…」としつつ、「井上尚弥選手と神戸でご飯食べているときに。僕、試合前いつも怖くて寝れないんですよ。で、井上選手に『やっぱ試合前寝れないですか？』って聞いたら、『全然寝れないですね』って言って。『やっぱ井上選手でもそうなん