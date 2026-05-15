PUFFYによる主催フェス＜PUFFYの❝P❞FES＞の最終出演アーティストが発表された。本フェスはPUFFYが自身のデビュー30周年イヤーを祝し、2026年7月19日（日）、20日（月・祝）の2日間にわたり神奈川県・東急ドレッセとどろきアリーナにて開催。最終出演者発表では19日に水谷千重子、20日にGLAYの出演が決定し日割りまで出揃った形となった。チケットはオフィシャルHPでの3次先行受付がスタート。こちらの受付期間は5/13