PUFFY主催＜PUFFYの❝P❞FES＞、最終出演者に水谷千重子とGLAY
PUFFYによる主催フェス＜PUFFYの❝P❞FES＞の最終出演アーティストが発表された。
本フェスはPUFFYが自身のデビュー30周年イヤーを祝し、2026年7月19日（日）、20日（月・祝）の2日間にわたり神奈川県・東急ドレッセとどろきアリーナにて開催。最終出演者発表では19日に水谷千重子、20日にGLAYの出演が決定し日割りまで出揃った形となった。
チケットはオフィシャルHPでの3次先行受付がスタート。こちらの受付期間は5/13(水) 12:00 〜 6/1(月) 23:59となる。
■＜PUFFYの❝P❞FES＞
会場：東急ドレッセとどろきアリーナ
日付： 2026年 7月19日（日）/ 7月20日（月・祝）
時間：開場 11:30 / 開演 13:00
■出演者
◎19日出演者
PUFFY
ウルフルズ
PUFFY FRIENDS ※
水谷千重子
UNICORN
※PUFFY FRIENDS出演者
G/オカモトコウキ(OKAMOTO’S)
Ba/関根史織（Base Ball Bear）
Dr/堀之内大介（Base Ball Bear）
Key/渡辺シュンスケ
オカモトショウ(OKAMOTO’S)/CHEMISTRY/堂島孝平/土岐麻子/真心ブラザーズ/幹葉(スピラ・スピカ)/山内総一郎
◎20日出演者
PUFFY
[Alexandros]
きゃりーぱみゅぱみゅ
GLAY
スチャダラパー
■チケット：指定席 1日券￥13,000 / 2日通し券￥25,000 ※税込
※全席指定 ※3歳以上要チケット
オフィシャルHP 3次先行：https://eplus.jp/puffy-pfes/
【受付期間】5/13(水) 12:00 〜 6/1(月) 23:59
【当落・入金期間】6/4(木) 13:00 〜 6/7(日) 21:00
お問い合わせ : DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
関連リンク
◆＜PUFFYの❝P❞FES＞オフィシャルサイト
◆PUFFY オフィシャルサイト