バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI（通称：バンもん！）が、約1年5ヶ月ぶりとなるCD「TЯATƧИOM」（モンスタート）を8月12日にリリースする。本作には、4月29日に配信リリースされた怒髪天のカバー曲「オトナノススメ」のほか、ライブで披露されているミナミトモヤ提供の「ME さぃこー！」、そして浅野尚志提供の新曲「君だけの怪獣」など全5曲を収録。2025年12月より現5名での新体制での活動を迎え、初のCDリリースとなる