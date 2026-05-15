バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI（通称：バンもん！）が、約1年5ヶ月ぶりとなるCD「TЯATƧИOM」（モンスタート）を8月12日にリリースする。

本作には、4月29日に配信リリースされた怒髪天のカバー曲「オトナノススメ」のほか、ライブで披露されているミナミトモヤ提供の「ME さぃこー！」、そして浅野尚志提供の新曲「君だけの怪獣」など全5曲を収録。2025年12月より現5名での新体制での活動を迎え、初のCDリリースとなる。

アルバムタイトルには、バンもん！として覚悟を新たにした再出発となる「スタート」の意味合いと、ファンネームでもある”もんスター”とともに歩みたいという「“もんスター”と」という意味が込められており、ファンへ向けたメッセージとしてテキストが反転した鏡文字が採用されている。

またCD発売に先駆けて「君だけの怪獣」が5月27日に配信リリースされることが決定。さらに、リリースを記念した名阪ツアーが7月に開催されることも合わせて発表された。

【リリース情報】
■2026年5月27日配信「君だけの怪獣」
作詞：みさこ / 作編曲：浅野尚志
Pre-add/Pre-save URL：https://banmon.lnk.to/kaiju_paps

■2026年8月12日発売 ミニアルバム『TЯATƧИOM』
Type A　定価:\3,000(税込) TECI-1851
Type B　定価:\2,000(税込) TECI-1852

【ライブ情報】
＜バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI 『TЯATƧИOM』リリースツアー〜君だけの怪獣が夏の名阪に襲来〜＞
7月12日(日)　愛知・新栄シャングリラ　　OPEN16:30 / START17:00
7月25日(土)　大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN　　OPEN16:30 / START17:00
※チケット情報は後日発表

関連リンク
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