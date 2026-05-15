CANMAKE（キャンメイク）の2026年夏新作コスメの情報が到着！5月下旬より、『ミューテッドチュールライナー』『エアリーカバーフィットコンシーラー』が新登場。『むちぷるティント』『フィットスタイラーアイブロウ』には新色が仲間入りします。今回は、編集部によるレビュー・口コミも合わせてご紹介します。CANMAKE（キャンメイク）2026年夏新作コスメCANMAKE（キャンメイク）2026年夏新作コスメ『むちぷるティント』『フ