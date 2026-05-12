【セブン-イレブン】のデザートコーナーには、甘党の心をくすぐる魅力的な新作が豊富に登場しています。見た目はもちろん、食感や素材の組み合わせに趣向を凝らした個性豊かな品々が勢揃い。今回は、仕事や家事の合間にほっと一息つきたいとき、自分へのご褒美として選びたくなるような、セブンの新作スイーツをご紹介します。 シャリっと食感のチョコケーキ 「焼きショコラスティック」