日本製紙グループの日本製紙クレシア株式会社が展開する175か国以上で愛されている世界的ブランド「クリネックス」は、心を揺さぶる短歌を募集するキャンペーン「クリネックス涙腺短歌」を５月11日（月）より実施する。 昨今、SNS上ではZ世代などを中心に短歌がブーム。古くから続く歌人への登竜門とされる短歌賞への応募数もここ数年上昇トレンドにある今、本コンテストでは嬉しい涙・寂しい涙など“涙”をテーマにした心を揺さぶ