北越高校の部活バス事故で、初めて顧問が会見に出席し、「レンタカーを手配してほしいと依頼したことはない」と主張しました。＜北越高校・男子ソフトテニス部寺尾宏治 顧問＞「申し訳ございませんでした」１０日夜開かれた会見には、男子ソフトテニス部の顧問が初めて出席し、謝罪とともに、事故の経緯を説明しました。＜北越高校・男子ソフトテニス部寺尾宏治 顧問＞「私が、蒲原鉄道の金子氏に対し、費用を安くおさえ