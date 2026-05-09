「ケースティファイ（CASETiFY）」が、「マリメッコ（Marimekko）」との初のコラボレーションコレクションを5月18日に発売する。ケースティファイの一部店舗で販売するほか、同日17時からケースティファイの公式オンラインストアでも取り扱う。【画像をもっと見る】コラボでは、マリメッコを象徴するデザインである「ウニッコ（Unikko）」をはじめ、2024年に登場した最新のフローラルプリント「クカスタ クッカーン（Kukasta k