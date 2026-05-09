ケースティファイとマリメッコが初コラボ　「ウニッコ」柄などをあしらったテックアクセサリー発売

「ケースティファイ（CASETiFY）」が、「マリメッコ（Marimekko）」との初のコラボレーションコレクションを5月18日に発売する。ケースティファイの一部店舗で販売するほか、同日17時からケースティファイの公式オンラインストアでも取り扱う。

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コラボでは、マリメッコを象徴するデザインである「ウニッコ（Unikko）」をはじめ、2024年に登場した最新のフローラルプリント「クカスタ クッカーン（Kukasta kukkaan）」と「レッミッティ（Lemmitty）」、定番のマリメッコロゴの4種のデザインを採用。スマホケースのほか、ウニッコの花のシルエットのブレスレットストラップや、立体的なウニッコのエンブレムをあしらったグリップスタンドなどのテックアクセサリーをラインナップする。カラーバリエーションは、ブラッシュピンクとスカイブルー、フォレストグリーンを鮮やかに組み合わせたミックスカラーと、落ち着きのあるモノトーンの2種類を揃える。価格帯は、スマホケースが6450円〜、テックアクセサリーが5680円〜。

◾️Marimekko × CASETiFY

発売日：2026年5月18日（月）

取り扱い店舗：CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店、オンラインストア

特設サイト（5月18日17時公開）