バイトをする理由は人それぞれですが、その内容次第では、「健気だし、応援したくなる！」と男性から熱い視線を浴びるケースもあるようです。では、何を目的とするバイトなら、男心をくすぐるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「男性を萌えさせる『女子がバイトする理由』」をご紹介します。【１】大学や専門学校、留学などの「学費のため」「自分は完全に親に出してもらってるから、