■これまでのあらすじ子どもの体調次第で仕事を抜ける麻衣を邪魔者扱いする里奈。プロジェクトにいらない人だと勝手に判断し、チームから削除してしまう。そして健太に猛アタックを仕掛け、麻衣が見ている前で抱きついて勝ちを確信するが、健太から「何バカなこと言ってんの？」と突っぱねられて…。【里奈 Side Story】あれ…、おかしいな。健太さん、なんか怒ってる。なんで、健太さんが麻衣さんの味方するの？この私がこんな