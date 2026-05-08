【Yahoo!フリマ・Yahoo!オークション「ハッピーセット ちいかわ」の出品を禁止】 5月8日 発表 LINEヤフーは、フリマアプリ「Yahoo!フリマ」およびオークションサイト「Yahoo!オークション」において、5月15日より発売開始のマクドナルド「ハッピーセット ちいかわ」の出品を禁止することを発表した。 近年、発売直後を中心に需要が集中し、一部の不正な