2026年4月28日（火）発売の雑誌『otonaMUSE（オトナミューズ）』6月号増刊には、人気ヘア＆メイクアップアーティスト河北裕介さん監修の「晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット」が付録として登場！（写真）河北裕介さん監修【晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット】今回は、実際に筆者が晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェットを使ってみて、サイズや仕様などについて詳しくレビューします。河北裕介さん監修「晴雨兼用折りたた