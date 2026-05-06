2026年5月1日現在、ヨックモックの公式オンラインショップでは、サイトのリニューアルオープンを記念したキャンペーンを開催しています。どちらのグッズも可愛すぎる...●オリジナルステッカーの配布公式オンラインショップで商品を購入すると、先着で「ヨックモック オリジナルステッカーセット」（1配送につき1セット）がもらえます。なお、先着2万セット限定のため、なくなり次第終了です。●「くるくるシガールブランケット」