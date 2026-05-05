生成AI活用やDX推進など、ビジネス環境の変化に合わせて新たなスキルを習得する「リスキリング」。日本の政財界で注目度が高まっており、令和4年からは厚生労働省が「事業展開等リスキリング支援コース」をスタート。訓練経費に最大75％の助成を受けることができる制度として知られている。キャリアの袋小路に入った人にとっては大きなチャンスだが、時には落とし穴も。知識や技術を積んだのに、状況が好転しないケースもあるよう