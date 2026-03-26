これからの暑い季節に大活躍するタンクトップは、一枚でサマ見えするデザインを選びたいところ。さらに着心地の良さも備わっていれば、デイリーに自然と手が伸びる存在になりそうです。今回は、インフルエンサーさんが注目する【しまむら】のアイテムをピックアップ。おしゃれなデザインでありながら、税込1,000円台という嬉しいプチプラにも注目です。 さりげなく着映える配色タンクトップ 【しまむら】「