「40代で貯金ゼロ、人生は詰んだ？」実家暮らし男性の元にはDMで怪しいバイトの誘いも【精神科医にお悩み相談】▶▶【マンガ】精神科医Tomyさんのお悩み相談室日常で「なんとなくしんどい」「やる気が出ない」と感じながらも、病院に行くほどではない…そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。臨床現場で多くの悩みに向き合ってきた精神科医Tomyさんによると、「うつ未満」の状態に苦しむ人が増えているそうです。