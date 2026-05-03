母の日、父の日、皆様は感謝の気持ちを込めた贈り物をしたり、言葉を贈ることはありますか？ 今回は筆者の友人A子さんが、母の日に経験した出来事です。 行事に疎い夫から、突然の花束に驚き！ A子さんは小学生になる娘さんがいます。母の日にはお手紙やお花を貰うことがありましたが、夫は行事に疎く、A子さんの誕生日ですら忘れる人なので、母の日に何かを貰うことなんてありませんでした。