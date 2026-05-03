「食パンを留めるやつ」はまだ捨てないで！実は優秀なバッグ・クロージャーの活用法6選▶【写真付きで解説】食パンの袋のクリップ、実は優秀？！便利な活用法6選食パンの袋の口を留めているプラスチックの四角いやつ、バッグ・クロージャー。食パンを食べ終わったら捨てていませんか？食パンの乾燥を防ぐ本来の役割以外にも、実は家中のちょっとした不便を解消してくれる優秀アイテムなんです。今回は、SNSでも話題の意外なバ