JR東京駅に「東京ばな奈シェイク」が期間限定で登場グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は5月1日〜10月31日、JR東京駅の「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」にて店舗限定商品「東京ばな奈シェイク」を発売します。■バナナの自然な甘さとミルキーな味わいが楽しめる1杯同商品は、バナナピューレとバナナカスタードを合わせたバナナシェイクです。バナナの自然な甘さにこだわり、ミルキーな味わいに仕上げていま