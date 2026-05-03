新しい商品が毎回話題になるカルディコーヒーファームでは、抹茶フレーバーのお菓子も豊富にラインアップ。ほろ苦さとやさしい甘さのバランスが楽しめる和スイーツは、おやつ時間をちょっと特別にしてくれます。今回は、抹茶好きさんにおすすめの「抹茶お菓子3選」を紹介。ほろ苦い抹茶のおいしさがしっかりと楽しめますよ。抹茶ラバーは絶対食べるべし！●お抹茶わらびもち黒糖みつ付き（278円）静岡県産の有機抹茶を使用し、ぷ