カプセルトイやお菓子のおまけ等、集めたグッズを入れるのにぴったりな「ケースキーホルダー」が【ダイソー】に登場しています。可愛いデザインのケースに、お気に入りのミニフィギュアやグッズぎゅうぎゅうに詰めることで、自分だけのオリジナルキーホルダーのような仕上がりに。毎日持ち歩いて自慢したくなるかも。さらに、グッズのホコリ避けにもなる、便利なケースキー