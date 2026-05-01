牛丼チェーンの「すき家」では、2026年4月29日から5月6日23時59分まで、すき家公式アプリおよびすき家公式Xで「お子様商品100円引きクーポン」を配信中です。期間中は対象メニューが何度でもお得に「お子様商品100円引きクーポン」を利用すると、対象メニューの「お子様牛丼」や「お子様カレー」、「お子様とりそぼろ丼」がお得に。通常250円のところ100円引きの150円で注文できます。すき家公式アプリ上で対象商品を選択して決済