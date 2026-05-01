すき家「お子様牛丼」などお子様商品が150円に！GWにうれしい「100円引きクーポン」配信中《5月6日まで》

牛丼チェーンの「すき家」では、2026年4月29日から5月6日23時59分まで、すき家公式アプリおよびすき家公式Xで「お子様商品100円引きクーポン」を配信中です。

期間中は対象メニューが何度でもお得に

「お子様商品100円引きクーポン」を利用すると、対象メニューの「お子様牛丼」や「お子様カレー」、「お子様とりそぼろ丼」がお得に。通常250円のところ100円引きの150円で注文できます。

すき家公式アプリ上で対象商品を選択して決済すれば自動的にクーポンが適用されるほか、店頭での会計時にすき家公式アプリからクーポンを提示、もしくは店頭での会計時にすき家公式X（＠sukiya_jp）からクーポンを提示してください。

1回の会計で3個まで利用でき、期間中は何度でも利用できます。デリバリーは対象外、Sukipassとの併用は不可です。お子様商品以外の商品を同時注文する場合、その商品に対してはSukipassが利用できます。すき家公式アプリで会計の場合、併用はできません。

株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計の場合のみ可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部