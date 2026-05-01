第173回（3日／GI、京都芝3200m）には、GI連勝を狙うクロワデュノール、初のGIタイトルを目指すアドマイヤテラ、昨年覇者のヘデントールなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「タガノデュード」を取り上げる。 ■タガノデュード 3000メートル超の舞台においては場違いにも映る同馬だが、前走で見せたレースぶりの進境