読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！サークルでずっと憧れていた先輩と、ついに念願のカラオケへ行くことに。やさしくてかっこいい先輩との時間に胸をときめかせていたのですが、マイクを握った彼の“まさかの姿”に、絶句してしまいます…。やさしくてかっこいい先輩に夢中♡大学に入学したばかりの頃、サークルの新歓でやさしく声をかけてくれたのがその先輩でした。爽やかな笑顔に加え、誰にでも自然に気を