大雨や強風が見込まれるとして、JR東日本は5月1日、2日の運行見通しを発表しました。県内に関係するところでは、今のところ特急いなほと花輪線に運休や遅れがでる可能性があります。隣県の路線でも広く影響がでる可能性があり、1日、2日に列車での移動を予定している方は、注意が必要です。【5月1日】特急いなほ強風が見込まれるため運休や遅れの可能性羽越線新津－村上強風が見込まれるため夕方ごろまで運休や遅れの可能