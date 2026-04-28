去年11月、現職と新人が同じ得票数で並び、くじ引きで新人が当選した、茨城県の神栖市長選挙。落選した候補からの異議申し立てを受け行われた票の再々点検の結果がきょう（28日）発表され、県の選挙管理委員会は市長選の当選を無効にするとしました。去年11月9日に投開票が行われた神栖市の市長選挙は、現職の石田進氏と新人の木内敏之氏の得票数がともに1万6724票で並び、公職選挙法に基づいてくじ引きで新人の木内氏が当選しまし