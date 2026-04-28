ホンダ「フィット」改良へ？ 販売店で聞いてみたまもなくホンダ「フィット」に大幅な改良が入ると言われています。そうしたなかで、SNSなどでもユーザーの期待が高まっています。販売店ではどのような動きがあるのか、現場の声を聞きました。【画像】超カッコイイ！これがホンダ「“新型”フィット」です！ 画像で見る（88枚）2001年の初代登場以来、フィットはコンパクトカーの定番として支持されてきました。2020年に発