「りくりゅう」ペアは、28日発表された「春の褒章」で紫綬褒章に選ばれました。2026年の「春の褒章」の受章者が発表され、603人と28の団体が選ばれました。学問や芸術分野で功績があった人に贈られる紫綬褒章には、三浦璃来選手と木原龍一選手のほか、オリンピックのスノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手も選ばれました。紫綬褒章スノーボード・深田茉莉選手：本当に今まで先輩の背中を追いかけて、