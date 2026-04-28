Elementaryが提供している月間ダウンロード数100万回超のオープンソースパッケージ「Elementary Open Source Python CLI」が、開発者アカウントのワークフローにおける脆弱(ぜいじゃく)性を悪用した攻撃を受け、署名キーやその他の機密情報にアクセスされました。Security Incident Report: Malicious release of Elementary OSS Python CLI v0.23.3 | Elementary Datahttps://www.elementary-data.com/post/security-incident-rep