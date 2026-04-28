タレントのほしのあき（49）が28日までに自身のインスタグラムを更新し、夫で騎手の三浦皇成（36）との夫婦ショットを披露した。ストーリーズに「久し振りのゆっくりday」と書き出すと、エレベーター内での黒のミニ丈コーデに赤のバッグを手にした自身と、眼鏡にデニムコーデの三浦の自撮り夫婦ショットをアップした。「ランチ→プラプラ→お茶」とつづった。ほしのと三浦は2011年9月25日に結婚。12年4月に長女が誕生して