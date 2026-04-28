俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜後9：00）の第3話が28日に放送される中、場面カットとあらすじが公開された。【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご