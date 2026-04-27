美馬市は4月27日、車検が切れた公用車2台を合わせて約100回使用していたと発表しました。車検切れでの使用が明らかになったのは、美馬市長寿・障がい福祉課が管理する公用車1台と、総務課が管理する美馬町市民サービスセンターの公用車1台です。このうち、長寿・障がい福祉課の公用車は2026年1月に車検が切れて以来、91回・約1620キロ、美馬町市民サービスセンターの公用車は3月の車検切れ以来、7回・約16