４月２７日朝、十勝地方南部を震源とする地震があり、浦幌町で震度５強を観測しました。気象庁は、今後１週間ほどは同程度の地震に注意するよう呼びかけています。十勝の広尾町に設置した情報カメラの映像です。上下に激しく揺れています。（向山記者）「いま大きく揺れています。緊急地震速報のあと大きく揺れています」午前５時２３分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震がありました。浦幌町では震度５強を観測。町の博物館では