27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数603、値下がり銘柄数736と、値下がりが優勢だった。 個別ではニッポン高度紙工業、テクノホライゾンがストップ高。太洋物産は一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、ＪＥＳＣＯホールディングス、幼児活動研究会、イーグランド、ウェルス・マネジメントなど20銘柄は年初来高値を更新。菊池製作所、梅乃宿酒造、ＲｅＹｕｕＪ