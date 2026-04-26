テコンドーの愛知・名古屋アジア大会代表選考会は26日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、女子は49キロ級で20歳の岡本留佳（HamaHouse）と57キロ級の新川愛美（大阪経法大）が代表に決まった。男子は58キロ級の前田秀隆（後藤回漕店）、68キロ級の岩城海翔（林テレンプ）、80キロ級の加藤貴士（大東大）、80キロ超級の江畑秀範（日本獅道館）が代表入りした。