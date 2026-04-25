【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第12節】(藤枝サ)藤枝 1-1(PK3-5)大宮<得点者>[藤]真鍋隼虎(65分)[大]カプリーニ(82分)<警告>[藤]永野修都(55分)、三木仁太(72分)、松木駿之介(84分)[大]杉本健勇(89分)主審:中川愛斗