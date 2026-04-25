MTGの美容ブランド「ReFa（リファ）」は、強い日差しによる光と熱のダメージから髪や肌を守り、外出をより快適で美しい時間へと導くBEAUTY日傘「ReFa SUNIR SHADE（リファスニールシェード）」を発売します。5月1日よりReFa GINZAにて、5月中旬よりMTGオンラインショップにて予約販売を開始します。■コンセプト髪の美しさを守り抜くためのBEAUTY日傘。守ることからはじまる、ReFaの新しい美容習慣です。強まる日差しがもたらす“