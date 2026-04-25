RefaからBEAUTY日傘「ReFa SUNIR SHADE」が発売！ 髪と肌を守る独自技術を搭載
MTGの美容ブランド「ReFa（リファ）」は、強い日差しによる光と熱のダメージから髪や肌を守り、外出をより快適で美しい時間へと導くBEAUTY日傘「ReFa SUNIR SHADE（リファスニールシェード）」を発売します。
5月1日よりReFa GINZAにて、5月中旬よりMTGオンラインショップにて予約販売を開始します。
■コンセプト
髪の美しさを守り抜くためのBEAUTY日傘。
守ることからはじまる、ReFaの新しい美容習慣です。
強まる日差しがもたらす“光と熱”のストレスから髪や肌のコンディションを守ります。
■商品特長
独自のBEAUTYテクノロジー「SUNIR TECH（スニールテック）」搭載
大切な人に、美しさを贈るギフトに
受け取った瞬間に特別感を感じられるギフト仕様のパッケージを採用。
「美しさを守る体験」そのものを贈る、新しいギフト提案です。
■商品概要
ReFa SUNIR SHADE （リファスニールシェード）は、ライフスタイルに合わせて選べる長傘・2段折りたたみ傘・3段折りたたみ傘の全3アイテムを展開。
◇長傘
商品名：ReFa SUNIR SHADE LONG 50（リファスニールシェードロング 50）
価格：23,650円
サイズ：約715×105×50mm
重さ：約375g
発売日：2026年5月25日
販売：ReFa GINZAにて先行発売。その後、MTGオンラインショップ、西宮ガーデンズにて順次展開予定。
カラー：ホワイト / ブラック / ベビーピンク / アイボリー
◇2段折りたたみ傘
商品名：ReFa SUNIR SHADE MIDDLE 50（リファスニールシェードミドル 50）
価格：24,750円
サイズ：本体 約415×110×55mm／ポーチ 約320×110mm
重さ：約415g（本体320g＋ポーチ95g）
発売日：2026年5月25日
販売：ReFa GINZAにて先行発売。その後、MTGオンラインショップ、西宮ガーデンズにて順次展開予定。
※各色ポーチ付き
カラー：ホワイト/ブラック/ベビーピンク/アイボリー
◇3段折りたたみ傘
商品名：ReFa SUNIR SHADE COMPACT 50（リファスニールシェードコンパクト 50）
価格：24,750円
サイズ：本体 約315×88×60mm／ポーチ 約255×120mm
重さ：約410g（本体315g＋ポーチ95g）
発売日：2026年5月25日
販売：ReFa GINZAにて先行発売。その後、MTGオンラインショップ、西宮ガーデンズにて順次展開予定。
※各色ポーチ付き
カラー：ホワイト/ブラック/ベビーピンク/アイボリー
（エボル）