アメリカ中西部を竜巻が襲い、少なくとも11人が負傷しました。画面中央に、巨大で真っ黒な竜巻が激しく回転しながら地上に立ち上がっています。空は一面暗く覆われ、竜巻の周辺では、多くのがれきが飛ばされています。アメリカ中西部オクラホマ州北部エニド周辺で23日午後、複数の竜巻が発生しました。地元メディアによりますと、竜巻により電柱が倒れ、多くの建物が被害を受けたほか、これまでに11人がケガをしました。また、現地